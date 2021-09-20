《傳聞》招商證券基金規模擴大，比亞迪電力拓智能車載設備

《傳聞》招商證券（０６０９９）上周五（１７日）勁升５％。據聞招商證券持股４５％的

招商基金資產管理規模擴大，單是公募基金資產管理規模逾５０００億元，成為業務增長亮點。

近期股價表現疲弱的比亞迪電子（００２８５），據聞可能拓展智能車載設備與智能家庭消

費設備生產，未知能否扭轉近日股弱勢，上周五（１７日）反彈３﹒５％。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

