《魚缸博客》趁跌市吼入強勢股，中廣核能廿天平均線少注買！

《魚缸博客》魚缸今日挫超過千點再創超過十個月低位，魚缸就風高浪急，當然保守些少好

。不過魚缸又唔會日日跌，大家做好風險管理就得。博客幫大家搵到魚毛比大家留意下短炒，就

係中廣核能（０１８１１）。

近期魚缸無論升跌，新能源股都可以維持強勢。例如近期公布的政策就有風電下鄉和分布式

光伏試點計劃；碳排放權市場和綠電交易試點正式啟動，亦有利新能源行業發展。

當依家魚缸大跌並非因為流動性問題，而僅係政策主導，所以當魚缸一跌定，強勢板塊就有

機會重新起動！

根據最新數據顯示，國家能源局發布１－８月份全國電力工業統計數據顯示，截至８月底，

全國發電裝機容量２２﹒８億千瓦，同比增長９﹒５％。其中，風電裝機容量約３億千瓦，同比

增長３３﹒８％。太陽能發電裝機容量約２﹒８億千瓦，同比增長２４﹒６％。１－８月份，全

國發電設備累計平均利用２５６０小時，比上年同期增加１１２小時。其中，核電５２１９小時

，比上年同期增加３３８小時；風電１５００小時，比上年同期增加８３小時。

估值方面，目前大約１３倍預測市盈率，雖然已經唔再便宜。不過以其增長速度以及國策扶

持背景下，博客覺得調整就係屬於上車機會。

由於市太差，博客建議調整至廿天平均線（５﹒０１８銀）少注買入，目標價７銀，但收穿

４﹒２銀走佬！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

