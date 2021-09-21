《傳聞》哈爾濱動力拓展新產業，資金流入清潔能源股避險

《傳聞》哈爾濱動力（０１１３３）昨日（２０日）股價逆市上升１０％。傳聞哈爾濱力拓

新產業，包括垃圾發電、船舶動力等，但股價升勢過急，現水平高追有風險。

國家政策支持發展清潔能源之下，據悉資金持續流入核電等清潔能源股避險，對中廣核電力

（０１８１６）股價有支撐作用，料短期續跑贏大市。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

