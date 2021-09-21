《傳聞》傳新力控股主席一度失聯，但有指其後已回應投資人

《傳聞》中國恒大（０３３３３）債務憂慮加劇之際，江西省內房股新力控股

（０２１０３）昨午後股價暴跌，最多跌九成。市場消息指，新力控股主席張園林上周一度失去

聯絡，引發下月到期公司債券價格大跌，但有指張園林其後已回應投資人聯絡。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

