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即市新聞

21/09/2021 11:59

《魚缸博客》阿里健康（００２４１）摸底，業務短中線支持向好

　　《魚缸博客》魚缸反覆，重磅嘅巴巴（０９９８８）價位近期都唔太靚仔，不過今日博客就
同大家睇吓同系嘅仔仔阿里健康（００２４１）。
　　先來睇吓業績，最新已經係３月出嘅全年業績，純利轉虧為盈賺約３﹒４９億人仔，每股盈
利同樣轉賺２﹒６３分。收入約１５５億人仔，毛利約３６億人仔，分別升近６２％和逾６２％
。毛利率就同去年一樣維持２３﹒３％。公司就話主要因為期內醫藥電商平台業務及醫藥自營業
務表現強勁，電商平台業務ＧＭＶ同比加速增長４７﹒５％，以「阿里健康」品牌運營的自營藥
房藥品收入佔比提升至６４﹒８％，藥品收入同比加速增長８６﹒１％。
　　最近都有大行唱好；高盛發表報告，估計阿里健康未來３年收入增長會加快，雖然未來潛在
會受線上藥物銷售規例影響，但中長線預料公司市佔率，會喺規模優勢同更高監管門檻下擴大。
高盛睇好阿里健康２０２２至２０２４財年每股盈利分別係４分、５分以及８分人仔咁逐步上升
，首予「買入」評級，目標價睇１７銀。
　　價位方面，阿里健康由５月起首由２０銀以上水平一路碌低，至８月終於喘定，開始行入橫
行區間範圍。８月尾一度跌穿過１０銀，但第二日已經即時收復，所以１０銀係有力支持位。現
價入手，短線睇上１３銀區間頂位，中線消息面上都有支持，可再睇高到１５銀水平，不過收穿
１０銀就要狠心沽！

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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