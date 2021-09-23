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即市新聞

23/09/2021 09:00

《傳聞共賞》海螺創業拓環保產業，東方電氣力攻抽水蓄能

《傳聞共賞》　　海螺創業（００５８６）拓環保產業，水泥行業景氣續向好
　　　　　　　　東方電氣（０１０７２）力攻抽水蓄能

《昔日傳聞》　　基金削環球股票倉位，中國軟件受惠鴻蒙系統應用
　　　　　　　　哈爾濱動力拓展新產業，資金流入清潔能源股避險
　　　　　　　　內地水泥連番漲價，科網股有粉飾窗櫥活動
　　　　　　　　招商證券基金規模擴大，比亞迪電力拓智能車載設備
　　　　　　　　融創（０１９１８）傳遭買家要求退樓
　　　　　　　　中國房產銷售放慢，環球基金減磅套現
　　　　　　　　內地疫情續影響電影票房，城鎮化好利塑料管道行業
　　　　　　　　洪九果品計劃轉至本港上市，最快月內提交申請
　　　　　　　　換馬盤加注清潔能源股，中信資源受益電解鋁價升
　　　　　　　　中交建（０１８００）新訂單較快增長，基金大戶狂沽友邦
　　　　　　　　外資減持內銀股，中興通訊（００７６３）中標份額增
　　　　　　　　內地新能源滲透率超預期，山東黃金產能逐步恢復
　　　　　　　　基金狂掃礦產資源股；中國中鐵礦產收入增
　　　　　　　　金蝶雲搶佔大企業市場，李寧市場份額增
　　　　　　　　內地港口碼頭大旺，基建帶動工程機械銷情
　　　　　　　　銀行搶食理財通市場，人民幣債券國際化提速利港交所
　　　　　　　　蔚來赴港上市計劃或延遲至明年
　　　　　　　　恒地（０００１２）２﹒２５億沽香港仔一籃子商舖
　　　　　　　　金風科技（０２２０８）風機交付增，汽車芯片供應續緊張
　　　　　　　　光伏玻璃庫存減有利價格，外資部署加大押注中國股債
　　　　　　　　南航貨運物流業務增長快，中興（７６３）網絡設備訂單增
　　　　　　　　消費旺季紙業再現加風，內地券商收入上升
　　　　　　　　廣汽新能源車擴大產能，信德（００２４２）資產價值重估
　　　　　　　　長飛光纖實現自動化生產，小鵬汽車（９８６８）交付量增

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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