《傳聞共賞》海螺創業拓環保產業，東方電氣力攻抽水蓄能

《傳聞共賞》 海螺創業（００５８６）拓環保產業，水泥行業景氣續向好

東方電氣（０１０７２）力攻抽水蓄能



《昔日傳聞》 基金削環球股票倉位，中國軟件受惠鴻蒙系統應用

哈爾濱動力拓展新產業，資金流入清潔能源股避險

內地水泥連番漲價，科網股有粉飾窗櫥活動

招商證券基金規模擴大，比亞迪電力拓智能車載設備

融創（０１９１８）傳遭買家要求退樓

中國房產銷售放慢，環球基金減磅套現

內地疫情續影響電影票房，城鎮化好利塑料管道行業

洪九果品計劃轉至本港上市，最快月內提交申請

換馬盤加注清潔能源股，中信資源受益電解鋁價升

中交建（０１８００）新訂單較快增長，基金大戶狂沽友邦

外資減持內銀股，中興通訊（００７６３）中標份額增

內地新能源滲透率超預期，山東黃金產能逐步恢復

基金狂掃礦產資源股；中國中鐵礦產收入增

金蝶雲搶佔大企業市場，李寧市場份額增

內地港口碼頭大旺，基建帶動工程機械銷情

銀行搶食理財通市場，人民幣債券國際化提速利港交所

蔚來赴港上市計劃或延遲至明年

恒地（０００１２）２﹒２５億沽香港仔一籃子商舖

金風科技（０２２０８）風機交付增，汽車芯片供應續緊張

光伏玻璃庫存減有利價格，外資部署加大押注中國股債

南航貨運物流業務增長快，中興（７６３）網絡設備訂單增

消費旺季紙業再現加風，內地券商收入上升

廣汽新能源車擴大產能，信德（００２４２）資產價值重估

長飛光纖實現自動化生產，小鵬汽車（９８６８）交付量增



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

