《傳聞》東方電氣（０１０７２）力攻抽水蓄能

《傳聞》為配合能源產業向綠色低碳轉型，據悉東方電氣（０１０７２）拓展氫能之外，還
力攻抽水蓄能裝備發展，有利業務增長，股價將持續呈強，周二（２１日）以１２﹒５６元收市
，上升０﹒５６元。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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