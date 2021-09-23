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即市新聞

23/09/2021 09:01

《傳聞》東方電氣（０１０７２）力攻抽水蓄能

　　《傳聞》為配合能源產業向綠色低碳轉型，據悉東方電氣（０１０７２）拓展氫能之外，還
力攻抽水蓄能裝備發展，有利業務增長，股價將持續呈強，周二（２１日）以１２﹒５６元收市
，上升０﹒５６元。
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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