《魚缸博客》「綠電」概念大爆發，潤電（８３６）仲有上行空間？

《魚缸博客》好友今日大反撲，不過就過不了１１點，恒指見過今日高位２４８２７點升幅

蒸發大半，博客個倉隻隻都綠轉紅，不過就有隻企穩不跌，講緊就係潤電（００８３６）

內地高呼新能源，唔單單講緊汽車市場，仲有電力廠，國家主席習近平係聯合國大會中提出

，中國將大力支持發展中國家能源綠色低碳發展，不再興建新的境外煤電項目，意味將會向外國

輸出新能源發電技術，其中主理風力、太陽能發電企業應該又被看高一線。

另一方面，廣東電力嚴重缺乏，內媒引述廣東電網知情人士表示，電源短缺係主因，其中火

力發電廠至今都沒有滿負荷運行，其中一座機組停運，另外一座供電負荷只有平時的一半，而作

為主力電源的火力發電之所以沒有正常運行，原因出在當前煤炭價格和供應。

兩個消息一齊，電力股今日齊齊起飛，其中潤電今日裂口高開，仲破埋上市紀錄２４﹒８銀

，目前就企係２３﹒８咁上下，你會問究竟高唔高追好。博客認為可以先睇多兩日，畢竟電力峰

值已到，電力需求強大下，同內地電廠有關的上市公司應該股價有上無落，如果真係想追可以分

注買入。

今日大陽一棍抽上可以先入一注，如果每跌一蚊都可以照溝，相信２０蚊有一定程度支持，

失守２０蚊就沽走，不過博客覺得機會不大，而且呢個升浪只係僅僅開始，係資金無處尋找避險

港的情況下，舊經濟股反而穩如泰山，所以呢個板塊可以看高一線！加上潤電目前ＭＡＣＤ仲係

背馳狀態，正所謂「升勢勿估頂」，睇到１０天線轉勢先考慮食胡啦！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

