《魚缸博客》中通服估值低廉且有資金流入，可於４﹒２銀吸納！

《魚缸博客》博客一向鍾意同大家搵強勢股，今次就搵到中通服（００５５２）。

中通服其實都比大家忽略一段時間，因為５Ｇ概念一早炒完，加上公司又偏向重資產模式，

之前屬於唔受魚缸待見嘅魚毛。不過唔講唔覺近呢幾個月，已經係個底升咗幾成上嚟，見到有資

金陸續收集緊。

公司主要從事主要提供包括設計、建設及項目監理在內嘅電信基建服務、業務流程外判服務

及應用、內容及其他服務。中期多賺一成四；收入就按年增一成九，其實以呢類型公司去望增長

其實唔太失禮。

其實基本面就無咩好講，所以博客今次係睇中公司嘅動能。首先，可以望到近幾個月每逢大

升大陽燭就成交擴大，跌就成交縮水，呢種成交規律係幾健康。其次，公司已於９月初升破３﹒

８銀嘅持續左８個月嘅橫行底部，即使近期魚缸調整依然見企穩４銀水平。第三，再望下ＣＣＡ

ＳＳ，頭十位券商嘅持貨持續集中，而魚缸參與者就開始減少，往後股價走勢可以睇高一線。

估值方面，預測巿盈率約７倍，預測巿賬率約０﹒５９倍，全部都低於過去４年嘅中位數，

以目前依家魚缸鍾意炒便宜魚毛嘅習性，博客覺得有值博率。

博客建議調整至４﹒２銀吸納，目標５﹒５銀，但收穿３﹒９銀要走佬！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

