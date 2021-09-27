《傳聞》富途控股正籌備來港第二上市，目標年底掛牌

《傳聞》市場消息指，騰訊（００７００）有份投資、現於美國納斯達克上市的富途控股正

籌備回港第二上市，由高盛及瑞銀擔任安排行，目標今年底前掛牌。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

