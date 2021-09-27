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即市新聞

27/09/2021 11:59

《魚缸博客》希瑪眼科（３３０９）具拓展憧憬，可現價吼入博短炒

　　《魚缸博客》魚缸見華為副董事長孟晚舟終於獲釋回國，今日反彈翻些少贈慶下。博客認為
，新能源短線嘅動能炒作可能見尾聲，短期可以留意翻些少醫療股，今次看中希瑪眼科（０３３
０９）。
　　基本面方面，公司中期盈利為１３７１﹒２萬銀，而去年同期錄虧損２０９８﹒１萬銀；收
益５﹒２１億銀，按年升９９﹒２％；毛利１﹒７９億銀，按年升１﹒９倍；毛利率上升１０﹒
８個百分點至３４﹒３％。
　　公司擴展野心亦非常大。提出了未來五年嘅計劃，包括目標近期將醫院數目能達到２０家；
到２０２５年眼科醫院數量突破５０家；業務上從眼科服務拓展至口腔、腫瘤等其他專科；持續
深入本港市場；將集團打造成全國性具知名度嘅港資醫療品牌。另外，公司早前亦投資愛康健，
如果公司原有業務嘅發展，加上疫情後愛康健業務恢復正常嘅話，估計盈利可大幅增長。
　　亦以目前市值而言，相比其他神州醫療機構公司其實算細；而林醫生個人知名度及品牌係行
業已經非常響噹噹，再借近期嘅收購以及公司嘅擴至野心，博客覺得公司中長線有投資價值。
　　再望下ＣＣＡＳＳ，留意到公司頭十位持倉越來越集中，市場參與者亦逐漸減少，博客覺得
可以看高一線。
　　博客建議現價少注買入，短線上網９﹒５銀，但收穿８銀走佬！

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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