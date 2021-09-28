《傳聞共賞》字節跳動推汽車雲，基金大戶加注油股

《傳聞共賞》 字節跳動推汽車雲，冀追趕騰訊（００７００）
基金大戶加注油股，鋁價續高位徘徊
集裝箱產能增利淡航運股，創維（７５１）分拆業務有進展
《昔日傳聞》 富途控股正籌備來港第二上市，目標年底掛牌
全球避險情緒急速升溫，基金減持體育用品股
中石化油服（０１０３３）合約增，上海電氣拓儲能項目
中國鋁業全球化配置鋁土礦，中石化推動新能源發展
內地居民金融資產配置比例上升，中國５Ｇ普及率上升加快
海螺創業（００５８６）拓環保產業，水泥行業景氣續向好
東方電氣（０１０７２）力攻抽水蓄能
基金削環球股票倉位，中國軟件受惠鴻蒙系統應用
哈爾濱動力拓展新產業，資金流入清潔能源股避險
內地水泥連番漲價，科網股有粉飾窗櫥活動
招商證券基金規模擴大，比亞迪電力拓智能車載設備
融創（０１９１８）傳遭買家要求退樓
中國房產銷售放慢，環球基金減磅套現
內地疫情續影響電影票房，城鎮化好利塑料管道行業
洪九果品計劃轉至本港上市，最快月內提交申請
換馬盤加注清潔能源股，中信資源受益電解鋁價升
中交建（０１８００）新訂單較快增長，基金大戶狂沽友邦
外資減持內銀股，中興通訊（００７６３）中標份額增
內地新能源滲透率超預期，山東黃金產能逐步恢復
基金狂掃礦產資源股；中國中鐵礦產收入增
金蝶雲搶佔大企業市場，李寧市場份額增
內地港口碼頭大旺，基建帶動工程機械銷情
銀行搶食理財通市場，人民幣債券國際化提速利港交所
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確
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