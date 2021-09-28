《傳聞》基金大戶加注油股，鋁價續高位徘徊

《傳聞》礦產資源股昨日（２７日）幾乎全面下跌，惟油股逆市上升。據聞基金大戶繼續加

油股，隨著冬季即將來臨，歐美用油需求急增，將進一步拉升油價。

另外中國多個省市出現拉閘限電，高耗能行如氧化鋁與電解鋁行業產能受到影響，支持鋁價

持續高位徘徊。中國鋁業（０２６００）昨日跌６﹒３％，預料隨時出現技術性反彈。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

