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即市新聞

28/09/2021 09:01

《傳聞》集裝箱產能增利淡航運股，創維（７５１）分拆業務有進展

　　《傳聞》市場消息稱，內地集裝箱產能增加，對近期缺箱情況有紓解作用，有助整體運費回
落，航運股借勢調整。中遠海控（０１９１９）昨日（２７日）暴跌１４％，短期調整恐未完，
不宜貿然入市撈底。
　　另創維集團（００７５１）昨突然爆升１１％。據聞創維積極部署拆旗下業務上市，以體現
業務價格，其中創維電器可能取得新進展。
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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