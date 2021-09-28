《傳聞》集裝箱產能增利淡航運股，創維（７５１）分拆業務有進展

《傳聞》市場消息稱，內地集裝箱產能增加，對近期缺箱情況有紓解作用，有助整體運費回

落，航運股借勢調整。中遠海控（０１９１９）昨日（２７日）暴跌１４％，短期調整恐未完，

不宜貿然入市撈底。

另創維集團（００７５１）昨突然爆升１１％。據聞創維積極部署拆旗下業務上市，以體現

業務價格，其中創維電器可能取得新進展。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

