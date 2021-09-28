《傳聞》字節跳動推汽車雲，冀追趕騰訊（００７００）

《傳聞》市場消息指，抖音母企字節跳動近期推出了汽車雲業務，已從亞馬遜雲和京東雲等

公司招募人員，負責推進該項目。

現時字節也開始與一家新造車和貨運自動駕駛公司等洽談「智駕雲」的項目合作。字節跳動

目標是在２０２３至２０２５年，逐步實現客戶雲業務覆蓋率過半，「整體營收追趕騰訊

（００７００）」。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

