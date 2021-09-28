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即市新聞

28/09/2021 11:58

《魚缸博客》房企賣仔減負債，碧服（６０９８）可炒收購消息

　　《魚缸博客》恒大危機稍為降溫，唔少同佢有關連嘅都水漲船高，今日博客就睇吓一向硬淨
嘅碧桂園服務（０６０９８）。
　　講開內房股，因為之前畀恒大搭沉船，加上經常都有針對內房嘅監管消息，物管股一向都被
視為無內房咁「當風」嘅選擇，而碧服作為龍頭更加係唔少人嘅心水之選。
　　碧服今個月就收購咗與富力（０２７７７）旗下富良環球，作價唔超過１００億人仔，收購
之後碧服就１００％持有富良環球，為旗下增加寫字樓管理業務。碧服就指今次收購可以補充集
團業務，加強集團喺中國一線、新一線及二線城市嘅優勢。喺唔少內房企業都面臨債務風險之際
，碧服仲有能力收購，足見公司財政穩健。
　　另外，今次富力正正係因為要加強現金流而出售旗下業務，喺唔少新晉房企高負債下，或者
都要好似富力咁「賣仔」嚟解困，碧服作為龍頭企業，未來有可能會有更加多嘅收購項目支持股
價。
　　大行方面，高盛估計今次收購會將碧服今個年度預測淨利潤拉高１１％，預測收入都拉高１
５％；並認為收購富良環球之後有助公司鞏固喺先進城市業務，睇好佢龍頭地位會為公司帶來快
速增長，目標價睇８９銀，維持評級「買入」。但係高盛都提到未來增長動力，好視乎公司物管
服務毛利率改善進度同社區增值貢獻。
　　價位方面，今日碧服都升得比較急，怕高不妨等回落到５５銀再入，目標上望６２銀，收穿
５０就要走先喇。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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