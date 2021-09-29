《傳聞》在減排節能政策下，據悉中國風電等清潔能源裝機設備需求持續上升，利好金風科
技（０２２０８）業務發展，昨日（２８日）升６﹒７％，宜在１７元以下水平低吸。
阿里巴巴（０９９８８）昨日強力反彈６﹒３％。市場傳聞有對沖基金進行空倉回補，加
上季結粉飾窗櫥活動，支持股價技術性反彈，但估計短期弱難改，１６０至１７０元阻力頗大。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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29/09/2021 09:01
《傳聞》清潔能源裝機設備需求增，阿里巴巴（９９８８）空倉回補
《傳聞》在減排節能政策下，據悉中國風電等清潔能源裝機設備需求持續上升，利好金風科
技（０２２０８）業務發展，昨日（２８日）升６﹒７％，宜在１７元以下水平低吸。
阿里巴巴（０９９８８）昨日強力反彈６﹒３％。市場傳聞有對沖基金進行空倉回補，加
上季結粉飾窗櫥活動，支持股價技術性反彈，但估計短期弱難改，１６０至１７０元阻力頗大。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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