《傳聞》檸萌影視棄Ａ股來港，擬短期內向港交所遞上市申請

《傳聞》市場消息指，早前放棄Ａ股上市、騰訊（００７００）及聯想控股（０３３９６）
旗下弘毅投資有份參股的檸萌影視，決定轉道來港掛牌，已委任中金及摩根士丹利為上市安排行
。
據悉，檸萌影視計劃短期內向港交所（００３８８）遞交申請，目標在今年底前掛牌。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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