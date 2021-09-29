  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

29/09/2021 11:59

《魚缸博客》藥明（２２６９）走勢現突頭趨勢，１２０銀下吼入

　　《魚缸博客》博客留意到藥明生物（０２２６９）有轉向嘅趨勢，博客覺得可以準備部署。
　　藥明生物基本面有幾好，以及增長前景有幾咁吸引其實無需贅言，否則公司點樣可以支撐過
百倍嘅市盈率呢？
　　先從資金流向分析下。根據經濟通報價機，近５日平均嘅大戶主動買沽比率為５８：４２；
主動買沽比率為５４：４６，反映近日好友稍為佔優。
　　其次，市場對公司前景依然寄望甚殷，平均目標價維持約１６０元，即使同期多間科技等增
長股被削每股盈利預測，但明顯魚缸依然投公司信心一票。
　　第三，根據博客了解，公司目前積極擴張產能，未來數年有望成為世界生物藥ＣＤＭＯ領域
上嘅第一龍頭，如果係咁，市值過萬億絕不為過。
　　第四，博客覺得藍籌股入門，藥明生物絕對為現階段增長股嘅港股代表，試問有邊間藍籌仲
可以大機會確保到繼續有幾成或以上嘅年複合增長？博客覺得公司可以話係全港股最高質素個５
隻股票之一。所以除非魚缸玩完，否則資金一定會泊落去，因為增長可見性非常高。
　　技術走勢方面，公司目前於１１０至１２０元區間上落，以見有明顯支持。上日（２８日）
開始有突頭趨勢，估計只要魚缸氣氛好翻些少，股價短期挑戰１４０元無咩難度。
　　博客建議可於１１０至１２０銀作長線部署，短期唔作止蝕，目標價破前頂先。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞麥當勞現金券！
► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
開市Good Morning29/09/2021
李書福領軍發展手機市場　熊麗萍柝解兩大原因吉利升唔起！
中國故事28/09/2021
《神州經脈》工業利潤增速一年低　人行維護樓市　A股成交守萬億
財經熱話28/09/2021
【能耗雙控】限電限產範圍擴大　中資電力股再落鑊
香港要聞28/09/2021
【施政前瞻】汪敦敬：應保留過渡性房屋　倡放寬「林鄭Plan」
香港要聞28/09/2021
【施政前瞻】汪敦敬：報告聚焦與前海融合　料發展郊野公園阻力小
財經熱話28/09/2021
奧園獲恒地李家傑入股　股價飆逾半成
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞再加推】賞麥當勞現金券

3香港推出全新「5G 股票王」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金