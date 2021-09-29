《魚缸博客》藥明（２２６９）走勢現突頭趨勢，１２０銀下吼入

《魚缸博客》博客留意到藥明生物（０２２６９）有轉向嘅趨勢，博客覺得可以準備部署。

藥明生物基本面有幾好，以及增長前景有幾咁吸引其實無需贅言，否則公司點樣可以支撐過

百倍嘅市盈率呢？

先從資金流向分析下。根據經濟通報價機，近５日平均嘅大戶主動買沽比率為５８：４２；

主動買沽比率為５４：４６，反映近日好友稍為佔優。

其次，市場對公司前景依然寄望甚殷，平均目標價維持約１６０元，即使同期多間科技等增

長股被削每股盈利預測，但明顯魚缸依然投公司信心一票。

第三，根據博客了解，公司目前積極擴張產能，未來數年有望成為世界生物藥ＣＤＭＯ領域

上嘅第一龍頭，如果係咁，市值過萬億絕不為過。

第四，博客覺得藍籌股入門，藥明生物絕對為現階段增長股嘅港股代表，試問有邊間藍籌仲

可以大機會確保到繼續有幾成或以上嘅年複合增長？博客覺得公司可以話係全港股最高質素個５

隻股票之一。所以除非魚缸玩完，否則資金一定會泊落去，因為增長可見性非常高。

技術走勢方面，公司目前於１１０至１２０元區間上落，以見有明顯支持。上日（２８日）

開始有突頭趨勢，估計只要魚缸氣氛好翻些少，股價短期挑戰１４０元無咩難度。

博客建議可於１１０至１２０銀作長線部署，短期唔作止蝕，目標價破前頂先。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

