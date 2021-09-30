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即市新聞

30/09/2021 09:00

《傳聞共賞》領展正洽購悉尼３購物中心，蒙牛力拓低溫奶市場


《傳聞共賞》　　英國政府接近達成協議，逼中廣核集團出售核電項目
　　　　　　　　領展（０８２３）正洽購悉尼３購物中心，涉近３１億元
　　　　　　　　上石化（００３３８）推進氫能產業，蒙牛力拓低溫奶市場
　　　　　　　　環球基金贖回壓力未消，中芯（０９８１）有粉飾窗櫥活動

《昔日傳聞》　　檸萌影視棄Ａ股來港，擬短期內向港交所遞上市申請
　　　　　　　　清潔能源裝機設備需求增，阿里巴巴（９９８８）空倉回補
　　　　　　　　山東黃金（０１７８７）推進資源併購，水泥行業成本急增
　　　　　　　　字節跳動推汽車雲，冀追趕騰訊（００７００）
　　　　　　　　基金大戶加注油股，鋁價續高位徘徊
　　　　　　　　集裝箱產能增利淡航運股，創維（７５１）分拆業務有進展
　　　　　　　　富途控股正籌備來港第二上市，目標年底掛牌
　　　　　　　　全球避險情緒急速升溫，基金減持體育用品股
　　　　　　　　中石化油服（０１０３３）合約增，上海電氣拓儲能項目
　　　　　　　　中國鋁業全球化配置鋁土礦，中石化推動新能源發展
　　　　　　　　內地居民金融資產配置比例上升，中國５Ｇ普及率上升加快
　　　　　　　　海螺創業（００５８６）拓環保產業，水泥行業景氣續向好
　　　　　　　　東方電氣（０１０７２）力攻抽水蓄能
　　　　　　　　基金削環球股票倉位，中國軟件受惠鴻蒙系統應用
　　　　　　　　哈爾濱動力拓展新產業，資金流入清潔能源股避險
　　　　　　　　內地水泥連番漲價，科網股有粉飾窗櫥活動
　　　　　　　　招商證券基金規模擴大，比亞迪電力拓智能車載設備
　　　　　　　　融創（０１９１８）傳遭買家要求退樓
　　　　　　　　中國房產銷售放慢，環球基金減磅套現
　　　　　　　　內地疫情續影響電影票房，城鎮化好利塑料管道行業
　　　　　　　　洪九果品計劃轉至本港上市，最快月內提交申請
　　　　　　　　換馬盤加注清潔能源股，中信資源受益電解鋁價升
　　　　　　　　中交建（０１８００）新訂單較快增長，基金大戶狂沽友邦

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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