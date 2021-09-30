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即市新聞

30/09/2021 09:01

《傳聞》上石化（００３３８）推進氫能產業，蒙牛力拓低溫奶市場

　　《傳聞》上石化（００３３８）昨日（２９日）回落。據悉上海石化積極推進氫能產業，配
合節能減排的國策，減少二氧化碳排放，預期股價回落至１﹒８至１﹒８６元水平有一定承接力

　　蒙牛乳業（０２３１９）股價持續在歷史高位徘徊。據悉蒙牛乳業力拓內地低溫奶市場，有
利業務保持增長勢頭，宜待股價回落到４８至４９元低吸。
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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