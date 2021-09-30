《傳聞》環球基金贖回壓力未消，中芯（０９８１）有粉飾窗櫥活動

《傳聞》美股跌浪恐怕才剛剛開始，據悉環球基金面對客戶贖回壓力未消，港股繼續成為提

款機，強勢股如比亞迪（０１２１１）也成為獲利回吐對象。

近日中芯國際（００９８１）股價有起色，據聞在第三季季結有粉飾窗櫥活動，加上芯片生

產業務未受到能耗雙控政策影響，支持股價昨日（２９日）反彈２％，短期阻力位為２３﹒５至

２４元。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

