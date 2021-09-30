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即市新聞

30/09/2021 09:02

《傳聞》英國政府接近達成協議，逼中廣核集團出售核電項目

　　《傳聞》市場消息指，英國政府接近達成協議，逼使中廣核集團放棄位於東部薩福克郡沿岸
的Ｓｉｚｅｗｅｌｌ　Ｃ核電廠項目持股。消息指，英國要求中廣核出售持股予機構投資者。
　　Ｓｉｚｅｗｅｌｌ　Ｃ核電廠，原是中廣核與法國電力公司合作投資的項目，投資規模達
２００億英鎊。項目仍處於規劃開發階段，中廣核在項目中持有２０％股權。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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