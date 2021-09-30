《魚缸博客》吉利（００１７５）跌盡，業務利好短線可跟入

《魚缸博客》幾時都話新能源係大勢所趨，揀股方面有返少少一定穩陣啲，博客今日就睇吓

隻有份搞新能源車嘅吉利（００１７５）。

其實吉利近呢幾個月一直都係北水嘅心頭好，經常都會成為北水熱炒嘅頭幾位之一。睇返最

新數據方面，吉利公布８月所有車款總銷量為８８３４８部，較去年同期少２２％，較７月都要

少１１％。但係其中新能源及電動車賣出８２０１部，比去年同期多２４％。而中汽協亦公布，

８月能源汽車銷量大約為３２﹒１萬部，比去年同期大增１﹒８倍，所以電動車銷量方面有望節

節上升。

另外又有最新消息，吉利創辦人李書福即將殺入手機市場，定位出產高端智能手機，計劃喺

２０２３年推出手機產品，預計首年銷售３００萬部。雖然就咁睇係完全唔同市場，不過長遠嚟

講電話同汽車喺智能架駛方面有好大合作空間，譬如用電話指令汽車開門或者啟動開車等，可以

有無限嘅潛在協同發展。睇返近啲，手機設備公司舜宇近年都密密手搞無人駕駛業務，吉利喺搶

攻返手機市場當然都唔執輸。

大行方面，野村就吉利８月銷量下跌發表報告，對其２０２１財年銷量嘅預測下調４％，但

就講到相關下跌會被公司產品組合的持續改進所抵銷，包括更高產品均價的車型。野村都繼續睇

好吉利旗下純電動合資品牌「極氪」會有助取得行業領先地位，目標價由３０﹒２銀下調至２７

﹒７銀，但就維持「買入」評級。

價位方面，吉利由９月中起已跌大約４至５銀，而近兩日可見跌勢喘定返些少，過去半個月

沽貨唔少嘅北水有可能準備部署返入貨。博客覺得２１銀以上可以小注入手，目標價短線睇上廿

天線大約２５銀以上左右，收穿２０銀就要扽軚走人。





《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

