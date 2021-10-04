《傳聞共賞》外資續減持阿里，缺電下加力發展核電利中廣核電力

《傳聞共賞》 內地造船訂單倍增，缺電下加力發展核電利中廣核電力

外資續減持阿里，濰柴動力（０２３３８）走弱有因



《昔日傳聞》 英國政府接近達成協議，逼中廣核集團出售核電項目

領展（０８２３）正洽購悉尼３購物中心，涉近３１億元

上石化（００３３８）推進氫能產業，蒙牛力拓低溫奶市場

環球基金贖回壓力未消，中芯（０９８１）有粉飾窗櫥活動

檸萌影視棄Ａ股來港，擬短期內向港交所遞上市申請

清潔能源裝機設備需求增，阿里巴巴（９９８８）空倉回補

山東黃金（０１７８７）推進資源併購，水泥行業成本急增

字節跳動推汽車雲，冀追趕騰訊（００７００）

基金大戶加注油股，鋁價續高位徘徊

集裝箱產能增利淡航運股，創維（７５１）分拆業務有進展

富途控股正籌備來港第二上市，目標年底掛牌

全球避險情緒急速升溫，基金減持體育用品股

中石化油服（０１０３３）合約增，上海電氣拓儲能項目

中國鋁業全球化配置鋁土礦，中石化推動新能源發展

內地居民金融資產配置比例上升，中國５Ｇ普及率上升加快

海螺創業（００５８６）拓環保產業，水泥行業景氣續向好

東方電氣（０１０７２）力攻抽水蓄能

基金削環球股票倉位，中國軟件受惠鴻蒙系統應用

哈爾濱動力拓展新產業，資金流入清潔能源股避險

內地水泥連番漲價，科網股有粉飾窗櫥活動

招商證券基金規模擴大，比亞迪電力拓智能車載設備

融創（０１９１８）傳遭買家要求退樓

中國房產銷售放慢，環球基金減磅套現

內地疫情續影響電影票房，城鎮化好利塑料管道行業



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

