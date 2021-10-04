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即市新聞

04/10/2021 11:56

《魚缸博客》短線電力股或調整，工業股可以吼入！

　　《魚缸博客》魚缸今日又跌到傻，不過博客覺得工業股同消費股開始有值博率嘅味道。
　　先講講工業股。本周初主管能源及工業生產嘅國務院副總理韓正召開緊急會議，要求煤電油
企業不惜任何代價都要做好冬季嘅燃料及電力供應。韓正用「不惜任何」一個字去講，好明顯阿
爺唔想繼續令呢個情況延長落去。如果要不惜代價，好大機會就係要國企賠本都要發電。所以，
博客估計電力股短期見調整，大家有胡就要食，之後等位再買返。
　　當電力供應恢復，首當其衝最受惠一定係工業股。電力股調整，資金有機會搵返高質素嘅工
業股炒作下。例如可留意舜宇（０２３８２）。公司嘅基本面嘅強大唔洗再贅言，如果從估值角
度去望，目前預測市盈率約２７倍，而近四年嘅中位數就大約為２３倍鬆啲，博客覺得繼續處於
合理區間，建議調整至約二百五十天線（約１９０銀）可以開始吸納，作長線部署。
　　另外，消費股大家亦可以留意，始終消費類股份不受國策干擾仲要係屬於落力扶持。博客建
議大家留意李寧（０２３３１）、海爾智家（０６６９０）、ＪＳ環球（０１６９１），估計之
後出現資金輪動後，上述股份會有反彈趨勢。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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