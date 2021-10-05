《傳聞共賞》心連心化肥（０１８６６）產量續增，航運運費續回落

《傳聞共賞》 心連心化肥（０１８６６）產量續增，內地電企毛利添壓
全球ＬＮＧ運輸業大旺，航運運費續回落
《昔日傳聞》 內地造船訂單倍增，缺電下加力發展核電利中廣核電力
外資續減持阿里，濰柴動力（０２３３８）走弱有因
英國政府接近達成協議，逼中廣核集團出售核電項目
領展（０８２３）正洽購悉尼３購物中心，涉近３１億元
上石化（００３３８）推進氫能產業，蒙牛力拓低溫奶市場
環球基金贖回壓力未消，中芯（０９８１）有粉飾窗櫥活動
檸萌影視棄Ａ股來港，擬短期內向港交所遞上市申請
清潔能源裝機設備需求增，阿里巴巴（９９８８）空倉回補
山東黃金（０１７８７）推進資源併購，水泥行業成本急增
字節跳動推汽車雲，冀追趕騰訊（００７００）
基金大戶加注油股，鋁價續高位徘徊
集裝箱產能增利淡航運股，創維（７５１）分拆業務有進展
富途控股正籌備來港第二上市，目標年底掛牌
全球避險情緒急速升溫，基金減持體育用品股
中石化油服（０１０３３）合約增，上海電氣拓儲能項目
中國鋁業全球化配置鋁土礦，中石化推動新能源發展
內地居民金融資產配置比例上升，中國５Ｇ普及率上升加快
海螺創業（００５８６）拓環保產業，水泥行業景氣續向好
東方電氣（０１０７２）力攻抽水蓄能
基金削環球股票倉位，中國軟件受惠鴻蒙系統應用
哈爾濱動力拓展新產業，資金流入清潔能源股避險
內地水泥連番漲價，科網股有粉飾窗櫥活動
招商證券基金規模擴大，比亞迪電力拓智能車載設備
融創（０１９１８）傳遭買家要求退樓
中國房產銷售放慢，環球基金減磅套現
內地疫情續影響電影票房，城鎮化好利塑料管道行業
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確
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