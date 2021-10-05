《傳聞》心連心化肥（０１８６６）產量續增，內地電企毛利添壓

《傳聞》面對化肥原材料與煤炭供應與成本上升的問題，但據悉中國心連心化肥

（０１８６６）產能保持增長，有望同比上升８萬噸，對業績有正面影響，昨日（４日）股價逆

市上升３﹒７％。

內地決意打贏保電攻堅戰，穩定電力供應，據悉煤炭價格高企下，電企毛利難免受壓。華潤

電力（００８３６）走勢有轉弱跡象。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

