《傳聞》心連心化肥（０１８６６）產量續增，內地電企毛利添壓

《傳聞》面對化肥原材料與煤炭供應與成本上升的問題，但據悉中國心連心化肥
（０１８６６）產能保持增長，有望同比上升８萬噸，對業績有正面影響，昨日（４日）股價逆
市上升３﹒７％。
內地決意打贏保電攻堅戰，穩定電力供應，據悉煤炭價格高企下，電企毛利難免受壓。華潤
電力（００８３６）走勢有轉弱跡象。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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