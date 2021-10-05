  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

05/10/2021 09:01

《傳聞》心連心化肥（０１８６６）產量續增，內地電企毛利添壓

　　《傳聞》面對化肥原材料與煤炭供應與成本上升的問題，但據悉中國心連心化肥
（０１８６６）產能保持增長，有望同比上升８萬噸，對業績有正面影響，昨日（４日）股價逆
市上升３﹒７％。
　　內地決意打贏保電攻堅戰，穩定電力供應，據悉煤炭價格高企下，電企毛利難免受壓。華潤
電力（００８３６）走勢有轉弱跡象。
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞麥當勞現金券！
► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話05/10/2021
花樣年票據逾期恐有違約風險　內房股全線下挫
財經熱話05/10/2021
《講股論勢－鄭廣復》納指最多調整兩成半 恒指未脫恒大陰霾
香港要聞05/10/2021
【施政前瞻】林鄭：施政報告聚焦房屋土地　與內地通關屬頭等大事
開市Good Morning05/10/2021
黃瑋傑：取消超前點播對龍頭科技股影響微　騰訊420元以下才考慮
財經熱話04/10/2021
美藥廠新冠口服藥測試表現佳　疫苗概念股急瀉
財經熱話04/10/2021
【汽車缺芯】比亞迪九月銷售一枝獨秀！專家憂晶片荒拖累車股業績
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞再加推】賞麥當勞現金券

3香港推出全新「5G 股票王」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務

【etnet x i-access】第六屆聯大投資比賽 即答即賞100份獎品

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金