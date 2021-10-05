《魚缸博客》阿爺推農業發展，碳中和概念心連心（１８６６）可吼

《魚缸博客》魚缸呢兩日都喺兩萬四危危乎咁，博客今日就同大家睇吓最重點板塊之外嘅化

工股心連心化肥（１８６６）。

化肥及化工類股份由今年６月、７月起手開始落鑊，理文（７４６）同東岳（１８９）都炒

起成１倍有多。中央近期大力推動農業及種業發展，７月中央全面深化改革委員會會議審議通過

《種業振興行動方案》，當中明確講明分物種、分階段具體目標任務，提出實施種質資源保護利

用等行動，亦要扶持優勢種業企業發展，分類型拉出重點龍頭企業名單，強化具體指導、重點支

持，促進種業龍頭企業與科研院所、金融機構、種業基地緊密對接。心連心等化肥股喺消息後都

持續炒上。

另外，心連心喺緊貼熱炒概念方面都唔執輸，近期都喺河南新鄉市投資搞光伏發電項目，分

兩期，總投資大約１﹒３億人仔，首期９ＭＷＰ光伏發電項目預計本月底完成，兩期項目完成後

將貢獻每年近３萬噸二氧化碳減排量，響應「碳中和」大方向。

價位方面，心連心９月中摸上７﹒３５銀，超過１１年嘅高位，之後就回落，但喺５﹒６銀

都有支持，博客建議６銀以上都可以吼入，目標上望頂位７﹒３５銀，收穿５﹒６就要走先！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

