《傳聞》國慶假後水泥漲價，電腦換機潮利聯想（００９９２）

《傳聞》市場消息稱，廣東等地水泥企業，醞釀在國慶假後漲價，以反映水泥原材料與電價

的漲幅。股價回落至１０元附近的中國建材（０３３２３）有一定值博率。

ＷＩＮ１１正式推出，據聞筆電市場將迎來換機潮，有利聯想集團（００９９２）業務增長

。聯想昨日勁升近５％，走勢呈現向上突破，短期有望挑戰１０元阻力。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

