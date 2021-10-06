  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/10/2021 09:01

《傳聞》國慶假後水泥漲價，電腦換機潮利聯想（００９９２）

　　《傳聞》市場消息稱，廣東等地水泥企業，醞釀在國慶假後漲價，以反映水泥原材料與電價
的漲幅。股價回落至１０元附近的中國建材（０３３２３）有一定值博率。
　　ＷＩＮ１１正式推出，據聞筆電市場將迎來換機潮，有利聯想集團（００９９２）業務增長
。聯想昨日勁升近５％，走勢呈現向上突破，短期有望挑戰１０元阻力。
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞麥當勞現金券！
► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話06/10/2021
傳施政報告將公布多項增加土地房屋措施　市場觀望地產股偏軟　
財經熱話05/10/2021
美債息再升納指急挫　監管持續科技股跟跌
中國故事05/10/2021
【電荒解碼】內地限電待救　成因影響逐個數（多圖）
財經熱話05/10/2021
【油價飆升】中石油半日獲八千萬掃貨三桶油之冠　黃師傅另有心水
FOCUS05/10/2021
【FOCUS】拜登政府首提「持久的共存」　對華政策勢更務實
財經熱話05/10/2021
澳門疫情復熾通關受阻　濠賭股疲不能興
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞再加推】賞麥當勞現金券

3香港推出全新「5G 股票王」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務

【etnet Bonus 賞你】線上粉跑 PINK RUN.HK 2021參賽名額

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金