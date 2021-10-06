《魚缸博客》維達估值合理且成本有下降趨勢，現價可吼入！

《魚缸博客》博客知道大家手痕，繼續幫大家搵便宜魚毛炒下，今次就睇中維達（０３３３

１）。

首先，近期見紙漿價格回落。神州造紙協會紙漿價格指數由今年３月高位嘅１３５點，逐漸

下降至８月嘅１２０點。博客相信係下游原紙行業產能過剩，搞到原紙價格下跌，加上紙漿進口

量持續增加，而神州主要港口嘅紙漿庫存都維持較高水平，令紙價開始回落。當紙價回落，自然

令公司成本減少，提升毛利率表現。

估值方面亦相當合理，預測市盈率約１３倍，較過去４年約１５倍嘅中位數低；而預測巿銷

率以及預測巿賬率分別約為１﹒４２倍及１﹒９８倍，繼續處於合理區間。根據市場分析師數據

，約八成分析師予買入評級，平均目標價大約２８銀，意味尚有約兩成潛在上升空間。

ＣＣＡＳＳ表現都唔錯，近期見頭十位券商持貨逐漸集中，市場參與者亦即散戶嘅參與跡象

未見有大幅增加，博客認為係利好後市嘅訊號之一。

技術形態方面，出現大型雙底形態，明顯見２０銀呢個位好穩陣。博客建議現水平約２３銀

買入，目標價２８銀，但收穿２０銀要走佬！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

