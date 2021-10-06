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即市新聞

06/10/2021 09:01

《傳聞》油田服務景氣向好；資金流入基建股

　　《傳聞》國際油價３年高位，據聞全球各大石油集團將會加大油田探勘資本開支，帶動油田
服務行業景氣持續向好。中石化油服（０１０３３）昨日上升９﹒４％，宜待股價回落至０﹒９
元以下低吸。
　市場消息稱，踏入末季，資金流入具進可攻、退可守的基建股，預期內地繼續推動基建投資
，保持經濟穩定增長。中國交通建設（０１８００）昨日逆市上升４﹒３％。
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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