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即市新聞

07/10/2021 11:59

《魚缸博客》中玻（３３００）價位低殘，光伏概念支撐２銀可吼

　　《魚缸博客》魚缸今日都彈唔少，博客今日又同大家睇吓重點熱炒光伏玻璃板塊嘅中國玻璃
（３３００）。
　　成日都講，碳中和概念嘅光伏玻璃股係長線大方向，所以價位長線都會好有支持。雖然近期
行業受能耗雙控的限電措施，導致產能下降而影響股價表現，但係長線方向未改，業務都係有前
景。
　　中玻業績方面都幾亮眼，半年純利轉虧賺２﹒７３億人仔，上年同期係蝕２﹒４８億，每股
盈利都轉賺０﹒１６人仔。主營業務收入大約２０億人仔，比去年約１２億多７３％。毛利多２
﹒８倍至７﹒１４億，而上年同期係１﹒８７億。公司就講到２０２１下半年會繼續集中生產浮
法玻璃，即係高質素而且平度高嘅玻璃，集團都預計本年下半年下游玻璃製品需求旺盛。
　　睇返中玻而家嘅預期市盈率只係大約４倍，息率都有大約２﹒１６。價位方面，自８月上到
４﹒４５銀超過１０年高位之後，９月已經跌咗超過四成，１０開局以來都見到喺２銀以上有支
持。而ＲＳＩ１４都得返３２左右，已經超賣情況。博客建議２銀以上都可以吼入，目標短睇２
﹒７６銀，收穿１﹒９銀就走喇！


　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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