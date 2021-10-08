《傳聞》內地樓盤銷售續放慢；環球銀行股息差有改善

《傳聞》市場消息稱，內地樓市持續降溫，樓盤銷售放慢，令內房股有反彈難上升。碧桂園
（０２００７）昨日以７﹒９２元收市，短期料受制於８﹒２至８﹒３元阻力。
近月美長債息穩步回升上１﹒５厘水平，據聞環球銀行股息差有望改善，吸引資金重新流入
。渣打集團（０２８８８）有反彈力度，昨日升１﹒３元，５０元為短期阻力位。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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