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即市新聞

08/10/2021 11:58

《魚缸博客》新能源汽車成趨勢，比亞迪業務向好短線可跟！

　　《魚缸博客》魚缸有番北水加持，總算暫時企穩兩萬四。博客今日就同大家睇吓近排重點板
塊之一汽車股比亞迪（０１２１１）。
　　呢排市況相信都要「跟住政策走」，當中新能源汽車係國家未來發展嘅重要規劃之一。國務
院曾經公布《新能源汽車產業發展規劃（２０２１　２０３５年）》，重點包括提出２０２５年
新能源車要佔新汽車銷量約２０％。仲有，工信部裝備工業發展中心發布《中國汽車產業發展年
報２０２１》，２０２０年全國汽車專利公開量為２９﹒５萬件，新能源汽車、智能網聯汽車專
利佔比達４３％。可想而知，新能源汽車相信會備受關注，相關板塊嘅股份當然要睇實。
　　工信部嘅文件裡面，比亞迪就被列為全球動力電池嘅重要供應商。事實上，比亞迪公布咗今
年９月份產銷快報，汽車產量７﹒８８萬架，其中新能源汽車產量７﹒１１萬架，比去年同期嘅
１﹒９９萬架大幅增加２５８﹒９％。近日仲宣布同美國車隊服務公司Ｌｅｖｏ　Ｍｏｂｉｌｉ
ｔｙ合作，目標係未來５年聯合部署多達５０００架電池電動汽車。國策加持同埋業務有進展，
比亞迪嚟緊都可以睇好。
　　價位方面，比亞迪８月初曾經摸上２９５銀創歷史高位，呢兩日就輕微回落。不過，睇番過
去走勢，喺十天線２１５﹒９３銀水平有支持。博客認為２３０銀應該有支持，因６、７月時股
價在２４０元形成圓頂，８月初突破該位後，上月下旬才略為試穿該位，保守者可待股價回落至
２３０元水平才部署買入，目標上望頂位２７０銀，收穿２２０銀就要走先！

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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