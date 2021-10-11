《魚缸博客》短線行沽電買網策略，科技股龍頭調整至十天線再吸納

《魚缸博客》今次博客同大家講下魚缸策略，建議實行沽電買網策略！

首先，博客認為先前熱炒嘅電力股短線炒作完畢，有貨最好食胡，想撈就再等下先！電力股

方面，阿爺最新要求進一步部署做好今冬明春電力和煤炭等供應，將市場交易電價上下浮動範圍

由分別不超過１０％、１５％，調整為原則上均不超過２０％。雖然今朝電力股票係呢個消息層

面刺激下普遍高開，但後勁不繼，普遍連續出現兩根大陰燭，某程度反映股價一早反映最新公佈

嘅消息，開始有見光死味道。另外，以炒得最勁嘅潤電（００８３６）、中廣核能

（０１８１１）為例，上星期五（８日）出現大成交陰燭，都係自７月份炒作上來以來未見過，

所以博客就視之為沽貨訊號。如果短期超跌反彈，相信就係大家嘅逃生門。

再者，今年神州動力煤價，單是第三季狂升七成六令公司發電成本急升，博客就憂慮火電股

之後頗大機會發盈警甚至令人失望嘅業績。所以，升得多呢個位有強者資金獲利回吐好正常。

然而，博客估計有唔少資金有轉移重新炒作中概科網股。第一，其實香江魚缸可以買嘅板塊

唔多，選擇非常有限，加上依然強勁嘅基本面，資金都幾難全面唾棄。第二，估值實在殘到無朋

友。以騰訊（００７００）為例，預測巿盈率唔夠２４倍，遠低於過去４年約２８倍嘅中位數；

阿里巴巴（０９９８８）就仲誇張，預測巿盈率唔夠２０倍，就算好多大行估計公司第三季業績

表現較差，博客覺得現水平短線都反映得七七八八，奉勸大家短期咪再造淡科技股。

不過，如果無貨當然唔係依家叫大家追，但短線繼續執行沽電買網策略！博客建議全部跌返

落去條十天線先再考慮吸納！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

