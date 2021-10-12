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即市新聞

12/10/2021 09:00

《傳聞共賞》全球鋁材供求失衡加劇；內地鋼材漲價壓力難消

《傳聞共賞》　　全球鋁材供求失衡加劇；基金大舉減倉聯想（００９９２）
　　　　　　　　內地鋼材漲價壓力難消；集裝箱新船需求增

《昔日傳聞》　　林鄭月娥明晤地產商，商北部都會區大計
　　　　　　　　中國房產資金加速投股市；５Ｇ用戶增長加快
　　　　　　　　進口下降有利豬價企穩；全球光纖光纜需求續增
　　　　　　　　阿里巴巴（０９９８８）淡友冚倉；中國基金產品反應佳
　　　　　　　　內地樓盤銷售續放慢；環球銀行股息差有改善
　　　　　　　　內需股成為基金減磅對象；上石化碳纖維項目投產
　　　　　　　　油田服務景氣向好；資金流入基建股
　　　　　　　　國慶假後水泥漲價，電腦換機潮利聯想（００９９２）
　　　　　　　　心連心化肥（０１８６６）產量續增，內地電企毛利添壓
　　　　　　　　全球ＬＮＧ運輸業大旺，航運運費續回落
　　　　　　　　內地造船訂單倍增，缺電下加力發展核電利中廣核電力
　　　　　　　　外資續減持阿里，濰柴動力（０２３３８）走弱有因
　　　　　　　　英國政府接近達成協議，逼中廣核集團出售核電項目
　　　　　　　　領展（０８２３）正洽購悉尼３購物中心，涉近３１億元
　　　　　　　　上石化（００３３８）推進氫能產業，蒙牛力拓低溫奶市場
　　　　　　　　環球基金贖回壓力未消，中芯（０９８１）有粉飾窗櫥活動
　　　　　　　　檸萌影視棄Ａ股來港，擬短期內向港交所遞上市申請
　　　　　　　　清潔能源裝機設備需求增，阿里巴巴（９９８８）空倉回補
　　　　　　　　山東黃金（０１７８７）推進資源併購，水泥行業成本急增
　　　　　　　　字節跳動推汽車雲，冀追趕騰訊（００７００）
　　　　　　　　基金大戶加注油股，鋁價續高位徘徊
　　　　　　　　集裝箱產能增利淡航運股，創維（７５１）分拆業務有進展
　　　　　　　　富途控股正籌備來港第二上市，目標年底掛牌

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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