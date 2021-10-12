《傳聞》全球鋁材供求失衡加劇；基金大舉減倉聯想（００９９２）

《傳聞》市場消息稱，國際鋁材供求失衡進一步加劇，歐洲鋁廠因電價高漲而被逼減產，國

際鋁價升勢有餘未盡。回落至５元附近的中國鋁業（０２６００）有留意價值。

聯想集團（００９９２）昨日在大成交之下急跌１３％，傳聞基金大舉減倉，憂慮聯想內地

短期上市落空，可能轉向配股或供股集資，短期股價有反彈難上升。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

