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即市新聞

12/10/2021 09:01

《傳聞》全球鋁材供求失衡加劇；基金大舉減倉聯想（００９９２）

　　《傳聞》市場消息稱，國際鋁材供求失衡進一步加劇，歐洲鋁廠因電價高漲而被逼減產，國
際鋁價升勢有餘未盡。回落至５元附近的中國鋁業（０２６００）有留意價值。
　　聯想集團（００９９２）昨日在大成交之下急跌１３％，傳聞基金大舉減倉，憂慮聯想內地
短期上市落空，可能轉向配股或供股集資，短期股價有反彈難上升。
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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