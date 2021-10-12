《魚缸博客》贛鋒鋰業趁回調入小小，貴金屬價格再炒起！

《魚缸博客》電動車呢期炒到悶，車股好似開始進入橫行區間，博客就覺得轉下炒資源股最

好，其中贛鋒鋰業（０１７７２）博客就一直睇好，今日回一回４％反而係一個良好買入機會。

最近有個消息就係公司同客戶講，未來一個月該公司的金屬鋰產品售價將每噸提高１０萬元

（１５５００美元），部分原因係目前中國電力短缺情況下，令到生產成本提高。簡單小小講，

因為內地限電關係，令到工廠無辦法開工，所以電池單價直接提供，不論係汽車定係手機電，都

要捱貴貨。

另一方面，原材料「鈷」因為近年來電動車大行其道，所以連帶「鈷」價上揚，一年半就大

升六成。國際能源署預計，到２０４０年，鈷的需求量將較２０２０年增長約２０倍。此外，美

國銀行全球研究中心的分析指出，鈷短缺在未來或成為動力電池生產的重要製約因素。

所以，贛鋒鋰業業務真係長做長有，近期價格係１８５蚊高位回吐，相信都係短期調整，博

客建議目前可以分注買入，每跌５到８蚊可以溝入，相信１００蚊呢個鐵底都會幾硬，而公司公

布業績同近期「鈷」價都會係公司股價刺激上揚的催化劑，相信中長線客被睇好！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

