《傳聞共賞》風電裝機訂單續增；內地餐飲業穩步復甦

《傳聞共賞》 風電裝機訂單續增；中資電訊股ＡＲＰＵ企穩回升

內地餐飲業穩步復甦；鋰材料價格升勢未止





《昔日傳聞》 全球鋁材供求失衡加劇；基金大舉減倉聯想（００９９２）

內地鋼材漲價壓力難消；集裝箱新船需求增

中國房產資金加速投股市；５Ｇ用戶增長加快

進口下降有利豬價企穩；全球光纖光纜需求續增

阿里巴巴（０９９８８）淡友冚倉；中國基金產品反應佳

內地樓盤銷售續放慢；環球銀行股息差有改善

內需股成為基金減磅對象；上石化碳纖維項目投產

油田服務景氣向好；資金流入基建股

國慶假後水泥漲價，電腦換機潮利聯想（００９９２）

心連心化肥（０１８６６）產量續增，內地電企毛利添壓

全球ＬＮＧ運輸業大旺，航運運費續回落

內地造船訂單倍增，缺電下加力發展核電利中廣核電力

外資續減持阿里，濰柴動力（０２３３８）走弱有因

英國政府接近達成協議，逼中廣核集團出售核電項目

領展（０８２３）正洽購悉尼３購物中心，涉近３１億元

上石化（００３３８）推進氫能產業，蒙牛力拓低溫奶市場

環球基金贖回壓力未消，中芯（０９８１）有粉飾窗櫥活動

檸萌影視棄Ａ股來港，擬短期內向港交所遞上市申請

清潔能源裝機設備需求增，阿里巴巴（９９８８）空倉回補

山東黃金（０１７８７）推進資源併購，水泥行業成本急增

字節跳動推汽車雲，冀追趕騰訊（００７００）



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

