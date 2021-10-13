  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/10/2021 09:01

《傳聞》風電裝機訂單續增；中資電訊股ＡＲＰＵ企穩回升

　　《傳聞》市場消息稱，內地積極發展清潔能源，帶動包括海上的風機訂單持續增長。金風科
技（０２０１８）股價回落至１４﹒５元水平以下有一定值博率。
　　中資電訊股抗跌力強，據聞受惠５Ｇ商用與普及提升，每名用戶平均收入（ＡＲＰＵ）企穩
回升，吸引基金加注。中國電信（００７２８）周二以２﹒８元收市，逆市上升７仙，短期可看
高一線。
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞麥當勞現金券！
► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事12/10/2021
《神州經脈》監管恐波及金融機構　電價市場化改革推進　滬指微跌
財經熱話12/10/2021
傳中房協開座談會摸底　積弱內房逆市反彈
財經熱話12/10/2021
人行：深圳在港發人民幣債進一步擴大中國債市對外開放水平
財經熱話12/10/2021
深圳市在港發行離岸人民幣債券　港交所：進一步鞏固香港地位
剖析天下12/10/2021
【CPTPP】美日重新聚焦CPTPP 持久戰壓縮中國經濟空間
財經熱話12/10/2021
【海勿斗量】海昌海洋公園積極開源 長線發展可期
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞再加推】賞麥當勞現金券

3香港推出全新「5G 股票王」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務

【周一加油站】好禮Cheer You Up — 賞Peter Rabbit 布袋

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金