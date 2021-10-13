《傳聞》風電裝機訂單續增；中資電訊股ＡＲＰＵ企穩回升

《傳聞》市場消息稱，內地積極發展清潔能源，帶動包括海上的風機訂單持續增長。金風科
技（０２０１８）股價回落至１４﹒５元水平以下有一定值博率。
中資電訊股抗跌力強，據聞受惠５Ｇ商用與普及提升，每名用戶平均收入（ＡＲＰＵ）企穩
回升，吸引基金加注。中國電信（００７２８）周二以２﹒８元收市，逆市上升７仙，短期可看
高一線。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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