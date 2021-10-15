  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/10/2021 09:00

《傳聞共賞》理財通首批銀行最快下周公布，水泥庫存降價格續升

《傳聞共賞》　　跨境理財通首批獲准銀行最快下周公布
　　　　　　　　金融機構重新部署，中資趁平租國金２期
　　　　　　　　水泥庫存降價格續升；江銅物色礦山投資機會
　　　　　　　　廣汽續推新車；華潤電力再生能源比重增

《昔日傳聞》　　風電裝機訂單續增；中資電訊股ＡＲＰＵ企穩回升
　　　　　　　　內地餐飲業穩步復甦；鋰材料價格升勢未止
　　　　　　　　全球鋁材供求失衡加劇；基金大舉減倉聯想（００９９２）
　　　　　　　　內地鋼材漲價壓力難消；集裝箱新船需求增
　　　　　　　　中國房產資金加速投股市；５Ｇ用戶增長加快
　　　　　　　　進口下降有利豬價企穩；全球光纖光纜需求續增
　　　　　　　　阿里巴巴（０９９８８）淡友冚倉；中國基金產品反應佳
　　　　　　　　內地樓盤銷售續放慢；環球銀行股息差有改善
　　　　　　　　內需股成為基金減磅對象；上石化碳纖維項目投產
　　　　　　　　油田服務景氣向好；資金流入基建股
　　　　　　　　國慶假後水泥漲價，電腦換機潮利聯想（００９９２）
　　　　　　　　心連心化肥（０１８６６）產量續增，內地電企毛利添壓
　　　　　　　　全球ＬＮＧ運輸業大旺，航運運費續回落
　　　　　　　　內地造船訂單倍增，缺電下加力發展核電利中廣核電力
　　　　　　　　外資續減持阿里，濰柴動力（０２３３８）走弱有因
　　　　　　　　英國政府接近達成協議，逼中廣核集團出售核電項目
　　　　　　　　領展（０８２３）正洽購悉尼３購物中心，涉近３１億元
　　　　　　　　上石化（００３３８）推進氫能產業，蒙牛力拓低溫奶市場
　　　　　　　　環球基金贖回壓力未消，中芯（０９８１）有粉飾窗櫥活動
　　　　　　　　檸萌影視棄Ａ股來港，擬短期內向港交所遞上市申請
　　　　　　　　清潔能源裝機設備需求增，阿里巴巴（９９８８）空倉回補
　　　　　　　　山東黃金（０１７８７）推進資源併購，水泥行業成本急增
　　　　　　　　字節跳動推汽車雲，冀追趕騰訊（００７００）

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞麥當勞現金券！
► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事13/10/2021
《神州經脈》9月出口強進口弱　IMF降中國經濟預測　滬指止跌
財經熱話13/10/2021
《假後部署》港股今明兩日休市，電力及煤碳板塊將續有支持
財經熱話13/10/2021
金價中短期走勢波動難免　長遠仍值得看好，可選黃金ETF
FOCUS13/10/2021
【FOCUS】9月外貿喜憂參半　降準或已箭在弦上
財經熱話13/10/2021
【虛幣世界】摩通CEO評論比特幣令市場情緒低落　虛幣價格低走
中國故事12/10/2021
《神州經脈》監管恐波及金融機構　電價市場化改革推進　滬指微跌
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞再加推】賞麥當勞現金券

3香港推出全新「5G 股票王」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務

【周一加油站】好禮Cheer You Up — 賞Peter Rabbit 布袋

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金