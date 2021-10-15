《傳聞》水泥庫存降價格續升；江銅物色礦山投資機會

《傳聞》內地缺電限產影響高耗能行業如水泥的產能，據聞水泥行業產能減、庫存降，將持

續推高水泥。在４１至４３元水平的海螺水泥（００９１４）有留意價值。

國際銅價將會持續高位徘徊，據聞江西銅業（００３５８）物色礦山投資機會，有助進一步

增加自產礦比重。江銅周二以１４﹒０４元收市，可在１４元以下低吸。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

