《傳聞》水泥庫存降價格續升；江銅物色礦山投資機會

《傳聞》內地缺電限產影響高耗能行業如水泥的產能，據聞水泥行業產能減、庫存降，將持
續推高水泥。在４１至４３元水平的海螺水泥（００９１４）有留意價值。
國際銅價將會持續高位徘徊，據聞江西銅業（００３５８）物色礦山投資機會，有助進一步
增加自產礦比重。江銅周二以１４﹒０４元收市，可在１４元以下低吸。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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