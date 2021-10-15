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即市新聞

15/10/2021 09:01

《傳聞》金融機構重新部署，中資趁平租國金２期

　　《傳聞》疫情緩和，金融機構重新部署，趁租金回調，升級至中環地標甲廈。市場消息指，
中環國金２期４６樓全層樓面，原由瑞銀（ＵＢＳ）租用，集團早前棄租，現獲一家中資機構司
承租，呎租約１３０元，較高峰期平約三成。
　　據悉，新租客主力業務為資產管理，另其他業務包括家族信託管理、保險等。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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