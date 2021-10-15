《傳聞》金融機構重新部署，中資趁平租國金２期

《傳聞》疫情緩和，金融機構重新部署，趁租金回調，升級至中環地標甲廈。市場消息指，

中環國金２期４６樓全層樓面，原由瑞銀（ＵＢＳ）租用，集團早前棄租，現獲一家中資機構司

承租，呎租約１３０元，較高峰期平約三成。

據悉，新租客主力業務為資產管理，另其他業務包括家族信託管理、保險等。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

