《傳聞》跨境理財通首批獲准銀行最快下周公布

《傳聞》人行與金管局上月初公布大灣區「跨境理財通」實施細則，銀行爭頭啖湯成為首批
經營者。市場消息透露，業務啟動及準備工作已如箭在弦，內地與特區當局最快可望下周內公布
首批獲准推出南、北向理財通業務的銀行名單。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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