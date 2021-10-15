《傳聞》跨境理財通首批獲准銀行最快下周公布

《傳聞》人行與金管局上月初公布大灣區「跨境理財通」實施細則，銀行爭頭啖湯成為首批

經營者。市場消息透露，業務啟動及準備工作已如箭在弦，內地與特區當局最快可望下周內公布

首批獲准推出南、北向理財通業務的銀行名單。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

