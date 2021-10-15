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即市新聞

15/10/2021 12:12

《魚缸博客》中手遊旗下新遊戲９月手遊收入排頭二，寄望尾季新作

　　《魚缸博客》中手遊近期推出嘅《哈利波特：魔法覺醒》，就受到港澳台市場熱烈歡迎，喺
９月收入增長榜就拎到第二名，係中國監管之下，更多日關注中手遊尾季表現，中國網民追棒嘅
《仙劍奇俠傳》ＩＰ產品《新仙劍奇俠傳之揮劍問情》預期將於上線，有望獲得勝預計嘅收入表
現。
　　據中手遊披露嘅半年報顯示，喺２０２１上半年，中手游嘅營收為２１﹒８億元，按年增長
２７﹒２％；毛利潤為８﹒４億元，按年增長５８％；經調整淨利潤４﹒０２億元，按年增長
１７﹒６％。中手遊主要憑ＩＰ授權同衍生擴大ＩＰ價值，令收入嚟源更趨多元化，公包括《航
海王》、《龍珠Ｚ》、《火影忍者》等動漫知名二次元ＩＰ，有望喺遊戲界再先行獲利。
　　但近日內地限制未成年用戶充值，同埋係五六日同假期嘅夜晚８至９打機，中手遊
（０３０２）內地針對未成年人遊玩手遊嘅限制，將中手遊早前擴大禁止充值嘅用戶年齡層，由
原有嘅未滿８歲，上調到去未滿１２歲嘅用戶，不過，未成年玩家（１８歲以下）對中手遊國內
遊戲收入嘅佔比約為０﹒０２６％，相信做法影響唔大。
　　監管風險之下，一但中手遊，新遊戲表現唔及預期，滿足唔海外市埸口味，令資金唔能夠持
續咁代理新嘅ＩＰ，將會令中手遊業務循環大受打擊，望年內穩守上３﹒７元水平，可望上到４
元目標。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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