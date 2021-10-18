《魚缸博客》光伏玻璃價格回穩且估值合理，福萊特玻璃十天線吸納

《魚缸博客》博客建議大家可以低撈返些少福萊特玻璃（０６８６５）！

首先，近期光伏玻璃價格顯著回穩，市場下游需求亦回暖。截至上月２２日，光伏玻璃價格

已連漲三星期。另外匯豐研究嘅報告指，１０月初光伏玻璃價格按周上升１２至１５巴仙，主因

需求及原材料成本轉嫁推動，加上庫存降至１２天，下游需求良好，主要生產商對成本上漲嘅控

制力都較好。

不過，該行稱內地仍實行限電措施，福萊特玻璃亦承認部分生產程序受阻，電力短缺會成為

持續不確定因素。不過近期神州已經積極出聲話要積極解決問題，由於工業為神州經濟命脈，相

信阿爺唔會比呢個情況持續好耐，短線應該會利好返工業公司。

另外，公司嘅窰爐大型化領先同業，並擁有目前最先進嘅光伏玻璃生產線，提高產能無問題

，以谷銷量來維持增長。再者，近期花旗亦看好公司。花旗話公司嘅太陽能玻璃銷售或增長兩倍

；其太陽能玻璃銷售價格在今年迄今下跌約４０巴仙後，下行空間似乎有限。

再望下同行嘅表現。金晶科技（滬：６００５８６）２０２１年前三季度，公司實現營收

５０﹒９１億元人民幣，同比增長４８﹒８２巴仙，實現歸母淨利潤１２﹒４８億元人民幣，同

比增長５８１﹒１１巴仙。反映行業景氣持續，相信公司第三季業績都唔太失禮。

估值方面，如果以全年多賺逾倍計算，公司市盈率唔夠２０倍，唔算貴。博客建議落返去十

天線（約３６銀）吸納，目標價４５銀，但跌穿３３銀要走佬！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

