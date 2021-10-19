  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

19/10/2021 09:00

《傳聞共賞》恒大售恒大．睿峰合夥股東接貨，波司登單價續升

《傳聞共賞》　　恒大（０３３３３）成功轉售恒大．睿峰，合夥股東接餘貨
　　　　　　　　波司登單價續升；中國食品拓高端咖啡產品
　　　　　　　　東方電氣發電裝備產量增；基金低吸資源股對沖通脹

《昔日傳聞》　　審批需時較預期長，圓幣錢包年內獲發牌料無望
　　　　　　　　海上風電陸續招標；券商加緊備戰北交所
　　　　　　　　車企產銷將增加；汽車玻璃需求續增
　　　　　　　　金融機構重新部署，中資趁平租國金２期
　　　　　　　　水泥庫存降價格續升；江銅物色礦山投資機會
　　　　　　　　廣汽續推新車；華潤電力再生能源比重增
　　　　　　　　風電裝機訂單續增；中資電訊股ＡＲＰＵ企穩回升
　　　　　　　　內地餐飲業穩步復甦；鋰材料價格升勢未止
　　　　　　　　全球鋁材供求失衡加劇；基金大舉減倉聯想（００９９２）
　　　　　　　　內地鋼材漲價壓力難消；集裝箱新船需求增
　　　　　　　　中國房產資金加速投股市；５Ｇ用戶增長加快
　　　　　　　　進口下降有利豬價企穩；全球光纖光纜需求續增
　　　　　　　　阿里巴巴（０９９８８）淡友冚倉；中國基金產品反應佳
　　　　　　　　內地樓盤銷售續放慢；環球銀行股息差有改善
　　　　　　　　內需股成為基金減磅對象；上石化碳纖維項目投產
　　　　　　　　油田服務景氣向好；資金流入基建股
　　　　　　　　國慶假後水泥漲價，電腦換機潮利聯想（００９９２）
　　　　　　　　心連心化肥（０１８６６）產量續增，內地電企毛利添壓
　　　　　　　　全球ＬＮＧ運輸業大旺，航運運費續回落
　　　　　　　　內地造船訂單倍增，缺電下加力發展核電利中廣核電力
　　　　　　　　外資續減持阿里，濰柴動力（０２３３８）走弱有因
　　　　　　　　英國政府接近達成協議，逼中廣核集團出售核電項目
　　　　　　　　領展（０８２３）正洽購悉尼３購物中心，涉近３１億元
　　　　　　　　上石化（００３３８）推進氫能產業，蒙牛力拓低溫奶市場

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

【搶先申請】免費試用etnet強化版MQ手機串流報價服務！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
開市Good Morning19/10/2021
溫鋼城：吉利增持極氪屬意料之內　企穩50天線後上望27元
市場動向19/10/2021
建行(亞洲)推出全新3年買入股票無上限免佣優惠
市場動向19/10/2021
移民潮下自動程式交易成大熱投資工具
中國故事18/10/2021
《神州經脈》季度GDP「破5」工業投資均遜　滬指微跌外資出逃
財經熱話18/10/2021
第三季外匯基金投資虧損132億　自去年第一季以來首次見紅
專訪18/10/2021
陶冬：黃金正失「保值」光澤，數據時代需數據化儲備手段（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶先申請】免費試用etnet強化版MQ手機串流報價服務

3香港推出全新「5G 股票王」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務

【周一加油站】好禮Cheer You Up — 賞Peter Rabbit 布袋

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金