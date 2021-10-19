《傳聞》波司登單價續升；中國食品拓高端咖啡產品

《傳聞》波司登（０３９９８）走勢拾級而上，昨日（１８日）升７﹒８％。據悉波司登羽

絨服銷售旺季到來，加上羽絨服單價逾１８００元人民幣比重持續上升，有利短期股價表現。

中國食品（００５０６）股價走勢呈突破。據聞中國食品力拓高端即飲咖啡產品，配合內地

消費升級，有助提升毛利率，３元附近可低吸。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

