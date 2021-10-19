《傳聞》東方電氣發電裝備產量增；基金低吸資源股對沖通脹

《傳聞》東方電氣（０１０７２）股價回落至１０元附近有承接力，據悉東方電氣來自清潔

能源與可再生能源發電裝備訂單增長，今年發電裝備產量可能達到３０００萬千瓦，東方電氣昨

日升２﹒６％。

全球通脹升勢未止，據悉第四季基金大戶繼續低吸礦產資源股，以對沖通脹上升風險，表現

落後的山東黃金（０１７８７），可在１４元以下收集。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

